Antalya'da iki otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 15:47
Hüseyin Salmaz'ın kullandığı 07 BAT 140 plakalı otomobille karşı yönden gelen Mustafa Öksüz yönetimindeki 07 AUL 02 plakalı otomobil, Yalnız Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Saliha Öksüz ve Gökhan German yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Finike ve Kumluca'daki hastanelere kaldırıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!