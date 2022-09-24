UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileri Neşet Ertaş'ı anma programında buluştu

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı kapsamında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Gürcistan, Almanya ve İtalya'dan gelen temsilciler ile yabancı sanatçılar ve halk oyunu ekipleri de yer aldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinlikte, Neşet Ertaş'ın mütevazı yaşam biçimi, türküleri, insana ve hayata dokunuşuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve bozlak kültürünün en büyük temsilcisi olduğunu söyledi.

Kırşehir'in UNESCO Müzik Şehri olması ile taahhütlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir'in ve abdal kültürünün tanıtılmasına vesile olan büyük ozan Neşet Ertaş'a, ailesine teşekkür etti.

Neşet Ertaş'ı anma programlarının bundan sonraki yıllarda da süreceğini belirten Ekicioğlu, "Biz UNESCO ve aile ile ozanımızı ölüm yılında hep birlikte anmaya devam edeceğiz. Yerelde desteklerken UNESCO ile birlikte her yıl bu etkinliği yapacağız. Bunu uluslararası boyutta tutacağız, hiçbir zaman aşağı indirmeden sürekli yukarı taşıyacağız." dedi.

Gürcistan, Almanya ve İtalya'dan gelen temsilciler ve yabancı sanatçılar da söz alarak Kırşehir'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirtti, sonraki yıllarda Kırşehir'deki kültür temsilcilerini ülkelerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, sanatçının yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel, belediye başkan yardımcıları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de programa katıldı.

Konuşmaların ardından etkinliklere katılan yabancı konuklara hediye takdim edildi.