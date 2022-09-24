Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havadan incelediği TCG Anadolu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 18:00
Erdoğan, Sakarya'daki programlara katılmak için helikopterle yaptığı yolculuk sırasında, Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu'ya havadan yaptığı incelemeye ilişkin fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye'nin en önemli nişanelerinden biri, yerli ve milli uçak gemimiz TCG Anadolu..." ifadelerini kullandı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!