Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 20:20
Yusuf B. idaresindeki 37 HC 018 plakalı otomobil, 27 ALS 292 plakalı motosiklet ile Yeşilyurt Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!