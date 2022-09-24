Isparta'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Isparta'da çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 21:12
Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Medine Caddesi'ndeki bir inşatta çalışan M.T, dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.T, tedavi altına alındı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!