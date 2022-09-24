Sarıyer'de balıkçı barınağındaki yangın söndürüldü
Sarıyer'de balıkçı barınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Eylül 2022 21:38
Alınan bilgiye göre, Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'ndeki barınakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, büyüyerek iki barınağa daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin çalışmasının ardından söndürüldü.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!