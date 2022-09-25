KPSS'de oturumlar tamamlanıyor: Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Lisans Alan Bilgisinin İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturumu bugün saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.
Kaynak : TRT
Eklenme : 25 Eylül 2022 08:55
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları bu hafta sonu yapılıyor.
İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerinin yer aldığı üçüncü ve son oturum bugün saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar saat 10'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Kimlik kartını kaybedenler için nüfus müdürlükleri sabah saat 07.00'den 10.00'a kadar açık olacak.
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!