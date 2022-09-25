Ak Parti kurmayları: İddiaların aksine AK Parti'nin oyu yükselişte

AK Parti kurmayları "İddiaların aksine partimizin oyu yükselişte. Vatandaş masaya değil sahaya bakıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AK Parti'nin son olarak "şehir buluşmaları" adı altında başlattığı programların Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ayağında ilginç tespitler yapıldı.

Çalışmalarını rapor haline getirerek Erdoğan'a sunacak olan AK Parti kurmayları saha izlenimlerini şöyle aktardı: Vatandaşın öncelikli gündem maddesi ekonomi. Ancak millet bunların çözümünde adres olarak yine AK Parti'yi görüyor. Erdoğan'a güven tam. Millet İttifakı'nda umut yok. Vatandaşlar altılı masanın kararsızlığı ve fikir ayrılığının farkında. Artan istihdam bölge insanını mutlu ediyor. Bölgeye yatırım iştahı arttı. Milletin adresi yine AK Parti.

Emrah Özcan