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Ömer Çelik: AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz diyoruz ki yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok. AK Parti dimdik ayakta. Türkiye'de, sahanın her yerinde Cumhurbaşkanı'mızla yol yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 11:02
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Ömer Çelik: AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok

Çelik, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, partisinin büyük bir aile olduğunu söyledi.

Siyasi hareketin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya markası olduğunu dile getiren Çelik, yaptıkları işlerle gurur duyduklarını belirtti.

Gençlik deyince akıllarına yorulmamanın, bütün engellerin üzerine cesaretle yürümenin ve hiçbir şeyden korkmamanın geldiğini anlatan Çelik, "Bu açıdan baktığımda, AK Parti'nin en genci Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah'ın izniyle, milletin desteğiyle bir kere daha önümüzdeki dönem Türkiye'nin başına çok genç bir Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'ı getireceğiz. Türkiye'yi gençlik, gençlerin enerjisi, cesareti yönetmeye devam edecek." diye konuştu.

- "Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Dünyada enerjiden tahıl krizine kadar birçok konuda sorunlar yaşandığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Dünyanın birçok yerinde bu krizler karşısında birçok ülke hazırlıksızken Türkiye, ne kadar hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Şu anda Şanghay Beşlisi'ne de Birleşmiş Milletlere de katıldığınızda en kilit aktör Türkiye'dir. Herkesin en çok görüşmek istediği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ukrayna dünya tahılının çok büyük bir bölümünü üretiyor. Eğer bu tahıl dünyaya ulaştırılmasaydı çeşitli yerlerde ciddi açlık krizleri ortaya çıkacaktı. Cumhurbaşkanı'mızın inisiyatifiyle, Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılması için bu mutabakat sağlandı. Arkasından şimdi Rus tahılının da dünyaya ulaştırılması için çeşitli girişimler devam ediyor. Birkaç gün önce Birleşmiş Milletlerdeydik. Dünyada en çok görüşülmek istenen, fikirlerine en çok başvurulan liderin Cumhurbaşkanı'mız olduğu bir kere daha ortaya çıktı. Bütün bu tablo, bizim kendi siyasi hareketimiz açısından işlerimizi çok daha iyi yapmamız, Türkiye'yi birtakım çıkmazlara sürüklemek, boş işlerle uğraştırmak isteyenlerin yapmak istediklerine müsaade etmememiz gerektiğini gösteriyor."

- Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Çelik, şunları söyledi:

"Sadece Türkiye'de değil dünyada da görüşüne en çok başvurulmak istenen, ortaya koyduğu diplomatik performans en çok takdir gören kişi Cumhurbaşkanı'mızken dün karşımızdakilerin halini gösteren bir gelişme yaşandı. Altılı masanın mensuplarından CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, tuttu bir mesaj yayınladı. Kendi partililerine dedi ki 'Sizleri duymak, hissetmek istiyorum. Yanımda mısınız, değil misiniz?' Bir siyasi parti genel başkanının kendi parti mensuplarına 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye sormak zorunda kalması ne büyük bir zaaftır, açmazdır. Aradan bu kadar zaman geçmiş hala bir siyasi partinin genel başkanı 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye soru soruyor. Onların da her biri ilkokulda yoklama verir gibi 'Yanındayız' diyerek tweet atmaya başlıyor. Arkadaşlar bu tırnak, mendil kontrolü, yoklama verme işleri eskiden ilkokullarda vardı. O işler orada kaldı. Bir siyasi parti genel başkanı sokaklarda yürüdüğü zaman insanların teveccühünü test etmek, kendi siyasi partisinin mensuplarının 'Benim yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklamasını almak zorunda kalıyorsa bu memleket, siyaset ve köklü bir siyasi parti için acizliktir. Cumhurbaşkanı'mız ise Türkiye'nin sokaklarından, bölge ülkelerinin sokaklarına, oradan Central Park'a kadar yürüdüğü zaman nasıl bir ilgi gördüğüne hepiniz şahitsiniz."

Çelik, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin açıklandığını anımsatarak, projeye başvuru sayısının gittikçe arttığını söyledi.

-"Sonuna kadar Mavi Vatan'a sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Mersin'den uğurlandığını hatırlatan Çelik, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da bütün gaz, petrol arama çalışmalarının büyük bir başarıyla devam ettiğini dile getirdi.

Bütün bunların AK Parti'nin ortaya koyduğu yeni Türkiye vizyonunun, Türkiye'yi kendi kazanımlarına kavuşturma iradesinin neticesi olarak ortaya çıkan bir tablo olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlar önceki 50 senede niye gerçekleşmedi? Karşımızdakilerin bu kazanımlar için planı, projesi nedir? Onların tek bir planı ve projesi var, bütün bu çalışmaların rafa kaldırılması. Cumhurbaşkanı'mız 'Mavi Vatan'dan taviz vermeyeceğiz' dediği, Mavi Vatan'dan taviz vermemenin arkasına güçlü bir siyasi irade koyduğu zaman nasıl bir ses geliyordu Cumhuriyet Halk Partisinden? 'Mavi Vatan demek çok maksimalist bir davranıştır. Başkalarının nezdinde bizi saldırgan olarak gösterebilir.' Böyle bir şey ancak Yunan parlamentosunda söylenebilecek bir sözdür. Bunu CHP milletvekili söylüyor. Neymiş, 'Mavi Vatan konusundaki tavizsizliğimiz bizi saldırgan duruma götürebilirmiş.' Halbuki biz ne diyoruz? Ne kimseye verecek bir çakıl taşımız, ne Mavi Vatan'dan verecek bir damla suyumuz var. Sonuna kadar Mavi Vatan'a sahip çıkacağız."

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-"Yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Çelik, "altılı masa"yı eleştirerek, "Önce, altılı masada 66 tane ses çıkıyor, bunların bir azaltılması, milletin anlayacağı hale getirilmesi lazım. Biz Cumhur İttifakı olarak ne diyoruz? Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, hak ve menfaatlerinin korunması için var gücümüzle, gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Biz diyoruz ki yol haritamız nettir, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti'de 'Yanımda mısınız, değil misiniz' diye yoklama yok. AK Parti dimdik ayakta. Türkiye'de, sahanın her yerinde Cumhurbaşkanı'mızla yol yürümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkçe paylaşımı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Türk halkının düşmanı değil, komşusu olduklarına dair paylaştığı Türkçe tweeti de değerlendiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunan Başbakanı Türkçe bir tweet atmış. 'Biz sizin düşmanınız değiliz, Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyoruz' diyor. Şu doğrudur, sizin açınızdan bilmeyiz ama biz, Türkiye olarak hiçbir komşumuzu düşmanımız olarak görmüyoruz. Her zaman barıştan, barış doğrultusunda hareket etmekten yana olduğumuzu beyan ediyoruz. Nitekim Miçotakis Türkiye'ye geldiğinde Cumhurbaşkanı'mız kendisine şunu söyledi, 'Başka ülkelere gidip de aramızdaki sorunların arasına sokmayın, gelin bu konuları ikili görüşelim.' Miçotakis ne dedi? 'Ben buna katılıyorum ve bundan sonra bu şekilde gideceğiz.' Bir müddet sonra ne oldu? Amerikan Kongresi'ne gidip Türkiye'ye düşmanlık anlamına gelebilecek, son derece ucuz ve korkak bir konuşma yaptı. Şimdi de tutmuşlar uçaklarımıza, gemilerimize dönük olarak tacizlerini devam ettiriyorlar. Türkiye büyük bir diplomasi, barış devletidir. Türkiye'nin barıştan yana olan iradesiyle iş tutanlar her zaman kazanırlar. Hiç kimse de Türkiye'nin gücünü test etmek gibi herhangi bir yanlış işin içerisine girmesin. Türklerin, bizlerin, kara, hava, Mavi Vatan'ımız söz konusu olduğunda nasıl kararlı olduğumuzu tarihe sorsunlar."

Teşkilatların şimdiye kadarki çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2023 için verilen sözün garantisi olduğunu kaydeden Çelik, Cumhur İttifakı'nın bütün unsurlarıyla, ülkeyi kaosa sürüklemek, istikrarsızlık yaratmak, kazanımlarını tehlikeye atmak isteyenlere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğini söyledi.

-"Altılı masa adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak"

"Altılı masa"nın adayını açıklamamasına değinen Çelik, "Altılı masa adaylarını açıklamasalar da ben ne zaman açıklayacaklarını biliyorum. Sizinle paylaşmamı ister misiniz? Benim tahminime göre onlar, altılı masa adaylarını haziran seçimlerinden sonra açıklayacak." diye konuştu.

Çelik, milletin desteğiyle bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan, Meclisteki en güçlü grubun da Cumhur İttifakı olacağını kaydetti:

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri ve partililer katıldı.

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