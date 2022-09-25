Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlar kamerada

Olay, 10 Mayıs'ta İncilipınar Mahallesi Gazimuhtar Bulvarı Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Borç sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik'i (45) tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı iddia edilen Kadın Doğum Doktoru B.Ç. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay günü Doktor B.Ç. ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuzenleri tarafından darp edilen B.Ç.'nin vücudunda kırıklar oluşurken, omuzundaki çantayı alan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Ardından ağabeyleri Muhammed Alaattin Çelik'in yanına giderek yaşanan tartışmayı anlatan Çelik kardeşler, 15 dakika sonra ellerinde palalarla olay yerine geri döndü. Muayenehanesi önünde yaralı bir şekilde ambulans bekleyen Doktor B.Ç., pala ile saldıran kuzenlerinin hamlesinde son anda kurtuldu. Silahına davranan B.Ç., kendisine pala ile saldıran M. Alaattin Çelik'i başından vurdu. B.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışan kuzenlerine de ateş ederek yaraladı. B.Ç., olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim oldu. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrasında tutuklanan B.Ç. ile ilgili iddianame hazırlandı. Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlara ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

Müebbet hapis cezası talep edildi

Kasten adam öldürme ve yaralama suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanması istenen B.Ç. savcılık ifadesinde, ''Mehmet ve Enes isimli şahıslar ile olay günü doktorlar sitesinde bulunan muayenehaneden çıkarken karşılaştık. Mehmet Çelik ve Enes Çelik yanıma gelerek bana saldırdılar. Tekme atarak ve elleri ile vurarak darp ettiler, gömleğim parçalandı. Yüzüm ve dudağım kanadı. Şahıslar omzumda takılı bulunan çantayı çekip alarak uzaklaştılar. 112'yi arayarak yardım istedim. Site güvenliğine indiğim sırada sağ tarafta Enes Çelik'i, sol tarafta Mehmet Çelik'i gördüm. Alaattin Çelik elinde bulunan pala ile üzerime saldırdı. Elimde silahım olmasına rağmen üzerime gelmeye devam etti. Bunun üzerine Alaattin'in ayaklarına doğru bir el ateş ettim. Bu sırada Enes ve Mehmet de üzerime doğru geldiler. Bunun üzerine şahısları korkutmak için rastgele birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra olay yerine gelen polis memurlarına silahımı teslim ettim'' dedi.

''Silah var gitmeyin''

Yaşanan olayda yaralanan Enes Çelik ise ifadesinde, ''Olay günü bebek bezi almak için Doktorlar Sitesi'ne gittim. Bu esnada B.Ç.'yi gördüm. Tartışma arbedeye dönüştü. Çevrede bulunanlar ve olay yerinde bulunan abim Mehmet Çelik ayırmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan B.Ç.'ye ait çantayı abim Mehmet Çelik'in olduğunu düşünerek aldım. Ardından kardeşim olan Alaattin Çelik'in yakınlarda bulunan iş yerine gittik. Alaattin Çelik'e durumu anlattık. Alaattin Çelik duruma sinirlenerek dükkandan bıçağı alıp yürüyerek Doktorlar Sitesi'ne doğru gitmeye başladı. Alaattin'e 'Yapma silahı var gitmeyelim' dedim. Ancak Alaattin beni dinlemedi. B.Ç.'yi sitenin girişinde ambulans beklerken bulduk. Bizi görünce silahını hazırladı. Abim Alaattin, B.'nin üzerine doğru gitti. B.'nin silah bulunan eline hamle yaptığı sırada kayarak düştü. B. abime ateş etti. Daha sonra bana doğrultarak 1 el ateş ederek karnımdan yaraladı. Abim olan Mehmet Çelik'e de iki el ateş etti. Mehmet Çelik de kolundan yaralandı. Arkasını dönerek olay yerinden kaçmak isterken B. bir el daha kendisine doğru ateş etti ve o da sağ bacağından yaralanarak yere düştü" şeklinde konuştu.

Müşteki şüpheli Mehmet Çelik ise ifadesinde, "B.Ç. ile aramızda husumet vardı. Olay günü Doktorlar Sitesi'ne gittik. B. ve Abdullah'ın kardeşi Enes'i darp etmeleri üzerine şahıslara müdahale ettik. Kavgayı ayıramayınca ben de kavgaya dahil oldum. Karşılıklı olarak birbirimize vurduk. Çevrede bulunanların araya girmesi üzerine olay yerinden ayrılarak 400-500 metre ileride bulunan Alaattin Çelik'in iş yerine gittik. Olayı Alaattin'e anlattık, bu duruma sinirlenen Alaattin dükkandan büyük bıçağı beline sokarak çıktı. Alaattin ve Enes ile birlikte motora binerek Doktorlar Sitesi'nin girişine geldik. B.'ye site girişinde Alaattin küfürler ederek üzerine doğru yürüdü. Bu sırada Alaattin'in ayağı takılarak yere düştü. Alaattin'in bıçak çıkardığını gören B., Alaattin'e doğru bir el ateş etti. Alaattin boyun kısmından vurularak yere düştü. Amcasının oğlu olan B., kendisine ve Enes'e doğru 4-5 el daha ateş etti. Alaattin'e müdahale etmelerini engelledim, ben de sol kolumdan yaralandım. Enes olay yerinden kaçmaya devam etti" ifadelerine yer verdi.

Olaya şahit olan bina güvenlik görevlisi Mehmet Bulut ise, "Doktorlar Sitesi'nde bir yıldır güvenlik ve danışma görevlisi olarak çalışıyorum. Olay günü saat 13.10 sıralarında danışma odasında otururken site içerisinden bağrışma sesleri geldiğini duydum. Dışarı çıktığımda 116 numaralı dükkan önünde kavga olayının meydana geldiğini fark ettim. B.Ç. isimli doktoru iki kişinin darp ettiğini gördüm. Müdahale ederek şahısları araladım. Şahısları araladıktan sonra tanımadığı iki şahıs aşağı kata indi. Şahısların motosiklete binerken birinin elinde çanta olduğunu gördüm. Motosikleti süren şahsın binen şahsa 'Hoca çantayı aldın mı?' dediğini, motosiklete binen şahıs da 'Çanta bende, aldım, gelsin alsın' diye cevap verdi. Bu esnada B.'nin 'Çantamı aldılar' diye bağırdığını duymam üzerine çantayı şahıslardan istedim. Şahıslar bana 'Çanta bizim' diyerek çantayı vermedi. Aynı şahıslar bir müddet sonra tekrar olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.