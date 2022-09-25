Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, tartıştığı kocasını kendi tabancasıyla vurarak öldürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 13:06
Olay, dün gece Alaşehir ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi K.C. ile eşi Süleyman C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.C, eşine ait ruhsatlı tabanca ile 3 el ateş etti. Göğsünden ağır yaralanan Süleyman C., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. K.C. olay sonrası evinde jandarmaya teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!