CHP Yüksek Disiplin Kurulu 'Tanju Özcan' için bir kez daha toplanacak
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için yarın yeniden toplanacak. Özcan'ın CHP'den ihracına yönelik talep bir kez daha görüşülecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 16:34
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için yarın toplanacak.
Kurul son toplantısını 22 Ağustos tarihinde yapmıştı.
Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı 26 Eylül'e ertelenmişti.
Yüksek Disiplin Kurulu son kararını verecek
Belediye meclisi toplantısında AK Partili kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı.
Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun Tanju Özcan ile ilgili kararını yarın vermesi bekleniyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!