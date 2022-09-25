Adana'da iki orman yangını
Adana'nın Kozan ve Feke ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 17:33
Adana'nın iki ilçesinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, helikopter, 7 arazöz ve işçiler sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol atına almaya çalışıyor.
KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, 4 arazöz ve personeller sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!