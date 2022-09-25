Erdoğan: Sosyal konut projesinin 2. etabını da başlatacağız!
Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinin 2. etabının seçimlerin ardından başlatacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar
"Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz"
Hiç arzu etmedğimiz seviyelere çıkan enflasyonu önümüzdeki şubat ayında makul sevilere çekeceğiz. Sonraki dönemde de tek haneli rakamlara indireceğiz.
"Küçük esnafı güçlendireceğiz"
Küçük esnaflarımıza da gerekli desteğimizi, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.
Sosyal konut projesi
Seçimlerin akabinde sosyal konut projesinin 2. etabını da başlatacağız.
Çalışanlara ödenen yemek bedeli
Vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yemek ödemelerinde restoran, lokanta ve yemek kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli vergi istisnası kapsamında eklenecek.
İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!