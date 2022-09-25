Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 9 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 18:51
Bakanlığın sosyal medya hesabından 9 tahıl gemisinin daha yola çıktığı açıklandı.
Açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün 9 gemi Ukrayna limanlarından hareket etti" ifadelerine yer verildi.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!