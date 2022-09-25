Konya'da drift yapan sürücülere 25 bin 598 lira ceza
Konya'da karşılıklı drift atan 2 sürücü çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücülere 25 bin 598 lira ceza yazılırken, sürücülerden birinin ehliyetine daha önceden de drift atmaktan el konulduğu ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Eylül 2022 20:08
Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Milliler Caddesi üzerinde 2 otomobil sürücüsünün karşılıklı olarak drift atma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Daha önce de driftten ehliyetine el konulmuş
Kısa sürede yakalanan şahıslardan S.D.'nin ehliyetine daha önce de drift atmaktan 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.
Sürücülerden S.D.'ye, drift atmak ve sürücü belgesi alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmak suçundan, sürücü Z.D.'ye ise drift atmaktan ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Her 2 sürücüye bu suçlardan toplam 25 bin 598 lira cezai işlem uygulandı. Sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.PARAM OLSA ŞURAYA YATIRIRDIM DİYE DÜŞÜNME! 100.000 TL SANAL PARA İLE NELER YAPABİLECEĞİNİ HEMEN GÖR!