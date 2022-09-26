Sıcaklık iç ve doğu kesimlerinde artacak - Haritalı
İç ve doğu kesimlerde artarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Eylül 2022 07:00
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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