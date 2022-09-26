Stefan Kuntz: Yüzde 1 bile istifayı düşünmüyorum!

Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz maçın ardından canlı yayında konuştu. 12. milli maçında 3. kez sahadan yenik ayrılan Alman teknik adam, Lüksemburg maçı için birkaç yumruk yediklerini belirtmişti ancak bu kez 'Nakavt olduk' diyerek 2-1'lik yenilgiyi yorumladı.

"GERÇEKTEN ACITIYOR"

"Eleştirileri haklı buluyorum ama oyuncularımı, takımımı suçlayacak değilim. Bizim kadar güçlü olmayan, daha çok mücadele eden bir takım vardı karşımızda. Daha önce yumruk yemiştik, bu sefer nakavt durumu var. Gerçekten acıtıyor."

"10-11 OYUCUSUNU KAYBEDERSE."

"Biz buradan daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Bahane üretmemek lazım ama hiçbir milli takım, 10-11 en kaliteli oyuncusunu kaybederse, onun yerine oyuncular koyması zor oluyor. Takvim belli, keşke daha fazla bir araya gelebilsek."

"VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Hocayı değiştirerek realiteyi değiştirmek kolay değil. Türk Milli Takımı'nın şu anki durumu bu. Ben asla vazgeçmeyeceğim. Bu durum beni daha fazla motive etti."

BASIN TOPLANTISINDAKİ SÖZLERİ

"Hem Lüksemburg hem Faroe maçlarında hep rakipten daha az koştuk. Her iki maçta da daha az ikili mücadele kazandık. Bunlar futbolun temel unsurları. Eski zamanda da, modern futbolda da böyle. Bu noktalarda başarılı olamazsanız toplamda da başarılı olamıyorsunuz. Kamuoyu önünde oyuncularımı eleştirmek istemiyorum. Koşullar dedik. Yağmur, rüzgar. Bugünün koşulları itibarıyla değerlendirdiğimizde, Türk Milli Takımı'nın gerçeği ve kalite anlamında durumu bu."

"%1 BİLE İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"Spekülasyonları bilmiyorum 1 aydır süren. 4 galibiyet almıştık. Dört galibiyetten sonra tatmin edici olmayan ne vardı da bu haberler çıktı anlamıyorum. Sabırsızlık hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Play-offları geçip Dünya Kupası'na gitmek istiyorduk ama başaramadık. İkinci hedef ise B Ligi'ne çıkmaktı. Bunu başardık. Ben şu aşamada %1 bile istifa düşünmüyorum. Şu anda daha fazla motive olmuş durumdayım."