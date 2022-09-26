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Millet Bahçelerinde yürüdükçe elektrik üretilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) geliştirdiği çevreci ürünler ile enerjide ve geri dönüşümde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Eylül 2022 08:45
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Millet Bahçelerinde yürüdükçe elektrik üretilecek

Dünyaya paralel olarak hedefini yenilenebilir, çevreci ve verimli teknolojilere yönelten TEMSAN, Ankara'da bulunan AR-GE merkezinde genç mühendisleri ile başta güneş enerjisi olmak üzere birçok alanda buluşlara imza atıyor. Bir grup gazeteciye AR-GE merkezini gezdiren TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, geliştirilen ürünleri tanıttı.

ELEKTRİKTE 'MOBİTEM' İLE MOBİLİTE

TEMSAN tarafından geliştirilen ürünlerden biri MOBİTEM. Bu cihazda amaç, tarımsal arazilerin sulanabilmesi için gerekli enerjinin güneşten karşılanması. Bir römorkun üzerinde yer alan yerli güneş panelleriyle üretilen elektrik, tarımsal sulama faaliyetlerinde kullanılabiliyor. Cihazdan sadece tarımsal sulamada değil, elektrikle çalışan her cihazda faydalanılabiliyor.

Ayrıca içinde bulunan akülerle gündüz üretilen elektrik, kullanılmadığı takdirde akülerde depolanabilip gece kullanılıyor. Bir aracın arkasında kolay bir şekilde taşınabilen MOBİTEM'in ilk prototipi saatte 2,1 kilovatsaat elektrik üretebiliyor. Karayolları taşımacılığına uygun olarak geliştirilen ve yüzde 85 yerlilik oranına sahip MOBİTEM, seri üretime geçmek için gün sayıyor.

HAYVAN ATIKLARINDAN 'BİOTEM' İLE GAZ ÜRETİMİ

TEMSAN'ın dikkati çeken ürünlerinden birisi de BİOTEM. Burada da yine çiftçiler düşünülmüş. Organik atıkları kullanarak biyogaz üreten BİOTEM, doğalgazın olmadığı kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşın pişirmede kullanacağı enerjiyi temiz ve yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Cihaz, yaklaşık 3 büyükbaş hayvanın atığıyla 1 ayda 12 kilogramlık bir mutfak tüpüne eşdeğer üretim sağlıyor. Şu anda Türkiye'de 10 ilde kullanılmaya başlayan ürün, seri üretime hazır.

YÜRÜDÜKÇE ELEKTRİK ÜRETEN 'BASTEM'

TEMSAN'ın geliştirdiği bir diğer ürün ise yürüdükçe elektrik üreten BASTEM. Bu cihazla mekanik sıkışmayı gerilime dönüştüren diskler yardımıyla çok küçük miktarlarda da olsa elektrik üretiliyor. Cihazla adım başına 0,03 vat enerji üretiliyor. Şu anda prototipi üretilen cihazda hedef, bu cihazı liseler, üniversiteler, millet bahçeleri, yaya geçitlerinde kullanarak elektrik üretmek.

BAKAN DÖNMEZ: VERİMLİLİK VE YENİLENEBİLİR ÇÖZÜMLER ÇOK ÖNEMLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TEMSAN'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, "Özellikle bizim gibi enerjide dışa bağımlı ülkelerde TEMSAN'ın hayata geçirdiği gibi verimlilik ve yenilenebilir çözümler çok önemli. Bu alana yapılan her yatırım, Türkiye'nin geleceğine yapılmış oluyor.

TEMSAN'ın gelecekte gurur duyacağımız birçok işe daha imza atacağına inancımız tam. Buradaki genç mühendislerimizin heyecanı bizleri de heyecanlandırıyor" dedi. Prototipi geliştirilen cihazların yakın zamanda seri üretime geçmesi yönünde hazırlıklarının da tamamlandığını belirten Dönmez, "Burada bizim amacımız sanayicimize yol göstermek.

TEMSAN geliştirecek, talep olması halinde seri üretime geçilecek. Hepsinin tek amacı, enerji ithalatını düşürmek ve dolasıyla cari açığı azaltmak. Belki küçük adımlar olarak görünebilir ama bu adımların, cihazların birbirinden değerli olduğundan hiç şüphe etmedik" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK

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