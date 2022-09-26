Dolar tarihi rekor kırdı! Gram altında büyük çöküş!

Piyasaların ateşi çok yüksek. Dolar haftaya yeni tarihi zirve seviyesinden başladı. Geçtiğimiz hafta Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puanlık faiz indirimi sonrası 18,41 lirayı gören dolar, yeni haftanın ilk gününe tarihi rekor kırarak başladı. Gram altını ise dolarda yükseliş bile kurtaramadı.

Dolar yeni haftaya 18,44 lirayı aşıp tarihi rekorunu kırarak başladı. Euro ise Fed etkisiyle güne 17,77 liradan düşüşle başladı. Euro geride kalan haftayı 17,85 liradan kapatmıştı. Gram altın ise dolardaki yükselişe rağmen ons altındaki büyük gerileme sonrası resmen çöktü. Gram altın yeni haftaya 971 liradan başladı.

Türk Lirası bir yıda yüzde 54.5 değer kaybetti

TCMB, eylül ayındaki 100 baz puan faiz indirimi ardından geçen hafta da 100 baz puan daha indirime gitmiş ve yüzde 80'e ulaşan enflasyona rağmen ekonomik büyümeye öncelik vereceğine dair bir kez daha net mesaj vermişti. TL eylül ayındaki ilk faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2,6 değer kaybetti. Birikimli olarak bakıldığında ise TL, nisan sonundan beri yüzde 19,5, yılbaşından beri yüzde 28.5, son bir yılda ise yüzde 54,5 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

Dolarda neler oluyor?

Yurt içinde geçen hafta genelinde bankacılık hisseleri üzerindeki satış baskısı devam ederken, azalan küresel risk iştahının da etkisiyle BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,83 gerileyerek 3.281,61 puandan kapandı.

Dolar/TL ise geçen hafta yüzde 0,9'luk artışla 18,4139'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,4485'le tarihi zirvesini gördü.

Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yön tayininde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.