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Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açıldı

Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü Hakan Karadoğan:- "Mühendisler ve bilişim teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkanı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda 1.000'i aşkın yeni istihdam yaratacağız"- Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott:- "Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda, Türkiye'ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 10:44
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Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü açıldı

Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik üssü hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon, Türkiye'deki ilk lojistik üssünü açtı. 100 milyon doları aşkın yatırım ile faaliyete geçen, artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayacak lojistik üssü, bir yılda 1.000'i aşkın yeni istihdam yaratacak.

Amazon'un Tuzla'da kurulan yeni lojistik üssünde görev alacak mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem (IT) alanlarındaki roller ve ürünlerin kabulü ve depolanması ile müşterilerin siparişlerinin seçilip paketlenmesinden sorumlu depo operatörleri için işe alım süreçleri geçen aylarda başladı. Çalışanlar, Amazon.com.tr'de geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin ve daha fazlasının dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Operasyonları Türkiye Genel Müdürü Hakan Karadoğan, Türkiye'deki ilk lojistik üslerini açtıklarını duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Mühendisler ve bilişim teknolojileri uzmanlarından ürünlerin seçilmesi, depolanması ve gönderilmesinden sorumlu ekiplere kadar birçok rol için iş imkanı sağlayacak yeni lojistik üssümüz ile bir yılda 1.000'i aşkın yeni istihdam yaratacağız. Çalışanlarımız rekabetçi maaşlar ile çalışma imkanı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da Türkiye'deki ilk lojistik üslerini açmanın heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Son teknolojilerle donatılmış yeni lojistik üssümüz, Amazon.com.tr üzerinden satış yapan ve sayıları son bir yılda yüzde 50 oranında artan KOBİ'leri Amazon Lojistik hizmetlerimizle işlerini daha da büyütmeleri için destekleme konusunda bize önemli katkılar sağlayacak. Lojistik üssümüze ve satış ortaklarımıza yaptığımız bu yatırımlar, aynı zamanda Türkiye'ye olan bağlılığımızın da bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

- Amazon KOBİ satış ortaklarının sayısı 25 binin üzerine çıktı

Amazon, Türkiye'de Amazon üzerinden satış yapan KOBİ'ler hakkında detaylar da paylaştı.

Verilere göre, Amazon KOBİ satış ortaklarının sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla artarak 25 binin üzerine çıktı. Amazon üzerinden satış yapan Türk KOBİ'ler, bugüne kadar çevrim içi işlerini desteklemek için Türkiye'de 35 binden fazla kişiye istihdam yarattı. KOBİ'lerin ihracat satışları ise 2021'de bir önceki yıla oranla 2 kattan fazla artarak 300 milyon avroyu aştı. Şimdiye kadar Türkiye'deki 6 binden fazla KOBİ Amazon Lojistik hizmetinden yararlandı ve birçoğu satışlarını son bir yılda ikiye katladı.

Dünya çapında Amazon'da satılan ürünlerin yarısından fazlası, çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan satış ortaklarına ait. KOBİ satış ortakları tarafından yapılan satışlar, toplam satışların yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor. Amazon, çoğu Amazon Lojistik hizmetlerini kullanarak yüz milyonlarca müşteriye ulaşan Türkiye'deki KOBİ'ler için markalaşarak, satışlarını artırarak ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam ediyor.

- Güvenlik, Amazon'un operasyonlarının temelinde yer alıyor

Verilen bilgiye göre, güvenlik, Amazon'un tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonlarının temelinde yer alıyor. Amazon'un operasyon merkezleri, çalışanların kendilerini güvende hissettiği bir çalışma ortamı olarak tasarlanıyor.

Şirket, güvenlik risklerini proaktif olarak azaltmak ve ortadan kaldırmak için verileri düzenli olarak analiz ediyor ve operasyonlarındaki güvenliği iyileştirmek için düzenli yenilikler ve yatırımlar yapıyor. Amazon'daki başarılı güvenlik performansı, operasyon çalışanlarının sektördeki en iyi uygulamaları oluşturmaya odaklanan 8 bin güvenlik uzmanının motivasyon ve kararlılığı sayesinde mümkün oluyor.

Amazon 2040'a kadar karbon nötr olma taahhüdünün bir parçası olarak tüm merkezlerinde, ısıtma ve su ısıtma sistemleri de dahil olmak üzere yüzde 100 elektrik enerjisi kullanıyor ve fosil yakıtların (doğal gaz) kullanımından kaçınarak enerji verimliliğine öncelik veriyor.

Binalardaki tüm ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, merkezi bir bina yönetim sistemi tarafından kontrol edilirken, gereksiz enerji kullanımı önleniyor ve çalışanlar için konforlu bir çalışma ortamı yaratılıyor.

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Amazon, aynı zamanda 2025'e kadar tüm operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini, küresel portföyünde bulunan 12 gigawatttan (GW) fazla yenilenebilir enerji üretim kapasitesiyle 2021 itibarıyla yüzde 85 oranında gerçekleştirdi ve Avrupa ve dünyadaki en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı konumunda bulunuyor.

2019'da ise şirket, 2040'a kadar (Paris Anlaşması'nın hedeflerinden 10 yıl önce) karbon nötr olmayı taahhüt ettiği İklim Taahhüdü'nün (Climate Pledge) kurucu ortağı oldu.

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