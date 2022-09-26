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Gaziantep'te akrabasını öldüren doktor hakkında iddianame hazırlandı

Dava dosyasında yer alan görüntülerde, doktorun akrabalarının "pala" diye tabir edilen bıçaklı saldırısına uğradığı, doktorun ise tabancayla ateş ettiği görüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 11:10
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Gaziantep'te tartıştığı dayısını tabancayla öldüren doktor hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 Mayıs'ta doktorun muayenehanesinde bir kişinin öldüğü, doktor Bekir Ç'nin de arasında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma tamamlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, doktor Bekir Ç. hakkında ölen dayısı Alaattin Ç. için "kasten öldürme" ve yaralanan diğer iki akrabası için "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Alaattin Ç'nin kardeşleri Mehmet ve Enes Ç'nin ise "birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bekir Ç. ile diğer taraf arasında arazi meselesi nedeniyle husumet bulunduğu hatırlatılan iddianamede, olay günü Mehmet Ç. ile Enes Ç'nin doktorun muayenesine gittikleri ve doktoru kemik kırığı oluşacak şekilde darbettiği ve omuzundaki çantayı alarak uzaklaştıkları aktarıldı.

Çantayı Alaattin Ç'nin ofisine bırakarak, birlikte tekrar doktorun ofisinin bulunduğu yere geldikleri, Alaattin Ç'nin "pala" diye tabir edilen bıçakla doktora saldırdığı kaydedilen iddianamede, doktorun da tabanca ile Alaattin Ç'ye ateş ederek başından vurduğu ve Bekir ve Mehmet Ç'yi de yaraladığı, olay yerine gelen polislere silahını vererek teslim olduğu belirtildi.

İddianamede yer verilen görüntü inceleme tutanağında da Alaattin Ç'nin doktora pala diye tabir edilen bıçak ile saldırdığı, daha sonra yaralanarak yere düştüğü, Mehmet Ç'nin de kolunu tutarak olay yerinden kaçtığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, Mehmet ve Enes Ç'nin doktoru darbederek, çantasını çekip aldıkları için eylemin yağma suçunu oluşturduğu ve sanıkların "çantayı yanlışlıkla aldıkları" yönündeki beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, ikilinin tabanca ile yaralanmalarının haricinde darp izi bulunmadığı, sanık Mehmet'in ise doktora yumruk attığının kamera görüntüleri ile sabit olduğu yer aldı.

Bekir ve Mehmet'in kardeşleri olan Alaattin'i alarak 10 dakika sonra tekrar Doktorlar Sitesi'ne geldikleri, ambulansın gelmesini bekleyen doktor Bekir Ç'ye saldırdıkları aktarılan iddianamede, Bekir Ç'nin tabancayla karşı tarafa ateş ettiği, Alaattin'in öldüğü, diğer iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Bekir Ç'nin şarjöründe mermi bulunmasına rağmen Mehmet ve Enes'e daha fazla ateş etmediği ve olay yerine gelen polis ekiplerine tabancasını teslim ettiği anlaşıldığından iki kişiye yönelik eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" değil, "silahla kasten yaralama" kapsamında olduğu belirtilen iddianamede, "Bu kapsamda haksız tahrik ve şüpheliler lehine olan hükümlerin mahkeme taktirinde olmak üzere Bekir Ç'nin Alaattin'e karşı 'kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." denildi.

Doktorun avukatı Enes Akbulut, doktorun kendi can güvenliğini sağlamak için maktulün ayağına doğru ateş ettiğini, bu nedenle eylemin meşru savunma koşulları altında gerçekleştiğine inandıklarını kaydetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki bir sitede 10 Mayıs'ta muayenehanesinde doktor Bekir Ç, tartıştığı dayısı Alaattin Ç'yi (34) tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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