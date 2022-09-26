Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

Kılıçdaroğlu, Şahin'in annesi Fatma, babası Mehmet Şahin ve diğer aile üyeleriyle Çumra ilçesine bağlı Arıkören Mahallesi'ndeki evlerinde bir süre görüştü.

Evden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul." ifadesini kullandı.