Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 14:06
Kılıçdaroğlu, Şahin'in annesi Fatma, babası Mehmet Şahin ve diğer aile üyeleriyle Çumra ilçesine bağlı Arıkören Mahallesi'ndeki evlerinde bir süre görüştü.
Evden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız