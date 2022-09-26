Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'dan enflasyon açıklaması

- AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Buluşmaları"nda bu ay Esenlerli iş adamlarıyla bir araya gelindi. Programa katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Enflasyonda yatay bir seyre geçtik, yıl başından sonra düşüşe geçtiğini hep beraber göreceğiz" dedi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan ayrıca, kovidin ilk çeyreğinde 25 milyon 300 bine düşen çalışan kişi sayısının bugün itibariyle 30 milyon 600 bine ulaştığını söyleyerek, Türkiye'nin istihdamdaki artışlarda diğer ülkeler arasında ciddi bir ayrışma gösterdiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Ekonomi Buluşmaları"nda bu ay Esenlerli iş adamlarıyla bir araya gelindi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve iş insanları katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Gürcan, kovidin ilk çeyreğinde 25 milyon 300 bine düşen çalışan kişi sayısının bugün itibariyle 30 milyon 600 bine ulaştığını söyleyerek Türkiye istihdamdaki artışlar da diğer ülkeler arasında ciddi bir ayrışma gösterdiğini ifade etti. Bakan Gürcan, geçtiğimiz Ağustos ayında enflasyon oranının aylık 1.46 gerçekleştiğini belirterek önümüzdeki süreçlerde de çok ciddi artışlar beklemediklerini dile getirdi.

"Küresel finansal koşullar sıkılaşmaya devam ediyor"

Küresel finansal koşullardan bahseden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, " Küresel finansal koşullar sıkılaşmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankaları tırmanan enflasyonla mücadele için politika faizleri oranlarını agresif şekilde artışta da gitmeyi sürdürmekte bu nedenle finansal piyasalar sıkılaşmaktadır. ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizi 23 Eylül itibariyle 3.7'ye kadar yükselmiştir. Bu da baktığımızda 2015'ten bu yana en yüksek rakamı göstermektedir. Yine aynı şekilde ABD özellikle 2022'nin 1. ve 2. çeyreğine göre küçülme göstermiştir. İlk çeyrekte 1.6 ikinci çeyrekte 0.6'lık küçülme göstererek teknik olarak resesyona girmiştir" dedi.

"Çalışan kişi sayısı 30 milyon 600 bine ulaştı"

İstihdamda güçlü bir toparlanma görüldüğünü anlatan Bakan Gürcan, "3.6 milyon KOBİ ile de çok yakın olarak çalışmaya devam ediyoruz ve orada da onların gelişmesiyle de istihdamda da güçlü bir toparlanmayı görüyoruz. Özellikle kovidin ilk çeyreğinde 2020'nin ilk çeyreğinde 25 milyon 300 bine düşen çalışan kişi sayısı bugün itibariyle 30 milyon 600 bine ulaştı. Son iki yılda 5.3 milyon kişi daha iş yerlerinde çalışmaya başladı. Bu da 14.2'ye kadar çıkan işsizlik oranını 10.1'e kadar düşürdü. Türkiye istihdamdaki artışlar diğer ülkeler arasında ciddi bir ayrışma gösteriyor. Yüzde 8,5 salgın öncesine göre istihdamdaki değişim oranı yüzde 8,5 ile çok ciddi bir seviyeye geldi. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyonda bir artış eğilimi vardır. Geçtiğimiz yılın aralık ve ocak ayında almış olduğumuz yük ve yükseliş trendi en yüksek nisan ayında gerçekleşti. Nisandan sonra da düşüşleri sağlamaya başladık. Geçtiğimiz Ağustos ayında enflasyon oranımız aylık 1.46 gerçekleşti. Önümüzdeki süreçlerde de çok ciddi artışlar beklemiyoruz. Enflasyonda yatay bir seyre geçtik. Yıl başından sonra bu artışların düşüşe geçtiğini de hep beraber göreceğiz. Gelişmiş ülkelerde de özellikle bu grafik çok önemli Amerika Birleşik Devletleri'nde bu grafik manşet enflasyon yani yüzde 8.3'ü açıklanıyor. Burada da enflasyon rakamlarının aslında çok gerçeği göstermediğini özellikle ABD'de ve Almanya'da raftaki fiyat artışlarının bahsedilenden çok daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber bu baskıyı tüm dünyada gördüğümüzde şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.



