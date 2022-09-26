Erdoğan'dan, vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Abdul Rahman Yusuf ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin." ifadesini kullandı.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.