54 yaşındaki polis memuru kalp krizinden vefat etti
Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden polis memuru İdris Şahin, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 15:38
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İdris Şahin (54), dün
evinde kalp krizi geçirdi. Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gaziantep'teki
törenin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi.
Yeni Mezarlık Camii'nde öğle sonra kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in
naaşı defnedildi.
Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü İbrahim
Ergüder, İl Jandarma Komutanı Ferdi Erbakıcı ile vatandaşlar katıldı.