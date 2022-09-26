Başkasına ait evleri kiraladı; yakalanmamak için çaldığı araçta kaldı

Bursa'da, internette kiralık evi tutmak isteyen bir kişi, 12 aylık kira bedelini peşin ödedikten sonra, kendisine verilen anahtarın eve ait olmadığını anlayıp dolandırıldığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Mağdur olan kişinin kira sözleşmesi imzaladığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kesinleşmiş 23 yıl 10 ay hapis cezası olan ve 17 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Mehmet Ülgen olduğunu belirledi. Kayıtlı ikamet adresinin olmadığı öğrenilen Ülgen'in bazı günler Gürsu ilçesinde yaşayan ailesinin yanına geldiği belirlendi. Bölgeye yoğunlaşan ekipler, geçen cuma günü şüpheliyi, anne ve babasının evinde yakaladı. Polis, Ülgen'in üzerinde bulunan anahtardan kullandığı araca da ulaştı.

İstanbul'dan çalındığı tespit edilen bu aracın dikkat çekmemek için giydirme yapılarak kargo aracına dönüştürüldüğünü tespit eden polis, Mehmet Ülgen'in yakalanmamak için yatak ve mutfak eşyası koyduğu aracı, karavan gibi kullanıp, içinde yattığını tespit etti. Araç içinde yapılan aramada, 1 bilgisayar, 3 cep telefonu, 32 açık hat, 8 deste sahte para, 13 sahte/ikiz plaka ve 30 sahte kira sözleşmesi bulundu. Şüphelinin özellikle sahte para ve sahte sözleşmelerle vatandaşların güvenini kazanmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulama sonrası adliyeye çıkartılan Ülgen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.