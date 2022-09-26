Ak Partili Vekil Nergis'ten tepki çeken paylaşım

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Güzelköy Mahallesi'nde bir dizi temaslarda bulundu. Burada yaşlı bir çift ile fotoğraf çekinen Nergis, "Güzelköy'lü amcam, "emekli maaşları yüksek yaşlılara daha az verin" diyor" yazarak, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşlar da, Nergis'in bu paylaşımına "dalga mı geçiyorsunuz" diye tepki göstererek, paylaşımı kaldırmasını istedi.