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Bakan Akar: İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve TSK'ya dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 16:21
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Bakan Akar: İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var

Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda, kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. Savunma ve güvenlikle ilgili konuların ele alındığı toplantıda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, "Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi."

Pençe Kilit Operasyonu'nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü belirten Akar, "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargahlar, her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dahil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor" dedi.

Akar, operasyonda terör örgütü tarafından kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.

"İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var"

"Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanlar var" ifadeleri ile Mehmetçiğe yönelik birtakım söylemlere tepkisini gösteren Bakan Akar, şunları kaydetti:

"İleri geri boş boş konuşanlar, ordubozanlar var. Silahlı Kuvvetlerimiz şu anda çok şükür büyük bir övünç ve güvenle, yüksek bir moral ve motivasyonla yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük başarıyla yerine getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğine dikkati çeken Akar, "Bunun görülmemesi büyük bir körlüktür. O kişilerin gözlerini açıp Mehmetçiğin ne yaptığını görmeleri ve ordubozanlık yapmamaları, 85 milyonun hakkını, hukukunu, güvenliğini sağlamak için gece gündüz, yaz kış demeden görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine saygı duymaları lazım. Milli olanların, bu vatanın evlatlarının saygı duyması, Silahlı Kuvvetlerinin ne yaptığını görmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

"Herkes bunu bilsin"

Bakan Akar, Türkiye'nin tarihi, coğrafyası, genç nüfusu ve ordusu ile büyük ve güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, "Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle 85 milyonun, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Herkes bunu bilsin" dedi.

Sultan Alpaslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu toprakların vatan olmasında, devletin bu seviyeye gelmesinde emeği geçenlere, katkı sağlayanlara saygılarını, şükranlarını ileten Akar, şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Bakan Akar, sözlerini zorlu şartlarda görevlerini yerine getiren tüm Mehmetçiğe başarılı dileklerini ileterek tamamladı.

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