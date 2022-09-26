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Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim

Spor Toto Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerin yabancı futbolcu oynatma arzusu bu sezon da devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 16:36
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Süper Lig yine yabancı futbolculara teslim

Geçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59,6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61,8'e çıktı.

Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61,8) forma giydi.

- Türkiye'de yetişmiş futbolcuların oynama süresi yüzde 28,9

Yabancı futbolcu hegemonyası yaşanan Lig'de, yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş ve "gurbetçi futbolcu" olarak nitelenen 50 futbolcu görev yaptı.

Bu oyuncular 11 bin 527 dakika (yüzde 9,3) yeşil zeminde kaldı.

Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu ise toplam sürenin yüzde 28,9'unda seyircilerin karşısına çıkabildi.

LİG

FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ

(%)

Türkiye'de yetişmişGurbetçi Yabancı28,99,361,8

Müsabakalarda yerli statüsündeki 189 oyuncu ise toplam 47 bin 410 dakika (yüzde 38,2) sahada kaldı.

-Yabancılar en fazla Galatasaray'da süre aldı

Ligde yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte yerli statüdeki futbolcular, 2 bin 153 dakika (yüzde 31,3) forma giyerken, yabancı futbolcular 4 bin 729 dakika (yüzde 68,7) süre aldı.

Cimbom'da tüm maçlarda 90'ar dakika oynayan Nelsson ve kaleci Muslera, en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti.

- Yabancıya en fazla rağbet gösteren ikinci takım Trabzonspor

KAPAT [X]

Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yabancı futbolcular 4 bin 718 dakika (yüzde 68,1) sahada kaldı.

Bordo-mavililerde yerli futbolcular ise kendilerine 2 bin 204 dakika (yüzde 31,9) yer bulabildi.

Karadeniz ekibinde en fazla sahada kalan isim 621 dakikayla Eren Elmalı olurken, ikinci sırada 610 dakikayla Trezeguet yer aldı.

- Yerliler en fazla İstanbulspor'da forma giydi

Lig'de yabancı oyuncuya en az şans tanıyan ekip İstanbulspor oldu.

Sarı-siyahlı ekipte yerli statüdeki futbolcular toplam sürenin yüzde 71,8'inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.

Ligde geride kalan 7 haftada kulüplerde forma giyen yerli ve yabancı oyuncuların görev süreleri şöyle:

LİG FUTBOLCU OYNAMA SÜRELERİ
Kulüp Yabancı statü Yerli statü
Galatasaray 4.729 2.153
Trabzonspor 4.718 2.204
Kasımpaşa 4.567 2.285
Beşiktaş 4.554 2.318
Gaziantep 4.527 2.398
Konyaspor 4515 2.375
Kayserispor 4.414 2.490
Adana Demirspor 4408 2.459
Antalyaspor 4.146 2.670
Ümraniyespor 4.030 2.896
Fenerbahçe 4.014 1.855
Hatayspor 3.933 2.004
Alanyaspor 3.919 2.990
Başakşehir 3.907 2.032
Sivasspor 3.894 3.027
Karagümrük 3.769 2.171
Ankaragücü 3.533 2.401
Giresunspor 3.515 2.423
İstanbulspor 1.677 4.259
Toplam 76.769 47.410

- İlk 11'lerde yabancı ağırlığı yüzde 63,35

Müsabakalarda ilk 11'ler baz alındığında yabancı futbolcuların tercih edilme oranı yüzde 63,35'e çıkıyor.

Geride kalan 63 maçta ilk 11'de sahaya çıkan bin 386 futbolcunun 878'inde yabancı futbolcu tercih edildi.

Müsabakaya başlanan 11'de fırsat verilen yerli statüdeki futbolcuların sayısı 508'de kaldı.

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