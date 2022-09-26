Adalardaki faaliyetler için Yunanistan ve ABD'ye protesto

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması, Yunanistan ve ABD nezdinde protesto edildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığa davet edilerek Atina'ya protesto notası verildi.

Notada, söz konusu konuşlandırmanın Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmalarından kaynaklanan ahdi yükümlülüklerinin ve dolayısıyla uluslararası hukukun yeni bir ihlali olduğu belirtilerek, Yunanistan'dan bu ihlallere son vermesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.

Benzer bir girişim aynı gün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Washington nezdinde de yapıldı.

ABD'ye verilen protesto notasında da, ABD'nin Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne riayet etmesi ve ABD silahlarının bu statünün ihlali için kullanılmaması konusunda Washington yönetiminin gerekli tedbirleri alması istendi.

-Yunanistan'dan adalara hukuka aykırı zırhlı araç sevkiyatı

Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri görüntülenmişti.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirlemişti.