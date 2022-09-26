Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 21:28
Dışişleri Bakanlığı: "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te radikal İsrailli grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemelerini kınıyoruz"Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız