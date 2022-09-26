Mersin polisevine silahlı saldırı: 2 polis memuru yaralı
Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Eylül 2022 23:34
Polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.
Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.
Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız