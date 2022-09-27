MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelgesi ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerin adaylık sürecine ilişkin olarak,

YÖNETMELİKTEN ÖNCE (12.05.2022 tarihinden önce) ATANAN ADAY ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPANLARIN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

1)12.05.2022 tarihinden önce atanan ve halen aday öğretmen olarak görev yapanların adaylık süreci, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin geçici 1'inci maddesinde yer alan; "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapmakta olanların adaylıkları, 17.4.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin adaylıkla ilgili yürürlükten kaldırılan hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında eğitim ve uygulama görevlerini tamamlamaları ve en az bir yıl görev yapmış olmaları halinde kaldırılır." hükmü doğrultusunda yürütülecektir.

YÖNETMELİKTEN SONRA (12.05.2022 tarihinden sonra )ATANAN ADAY ÖĞRETMEN OLARAK GÖREV YAPANLARIN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

2)12.05.2022 tarihinden sonra atanmış olan aday öğretmenlerin adaylıkla ilgili iş ve işlemleri, Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin aday öğretmenlere ilişkin hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülecektir.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPMAKTA İKEN ATANAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

3)Özel öğretim kurumlarında görev yapmakta iken ilgili mevzuatına göre öğretmenlik mesleğinde adaylığı kaldırılmış olan öğretmenlerden Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atanmış olanlar, bu kurumlarda adaylıklarının kaldırıldığını resmi kurumlar tarafından verilmiş belge ile ispatlamaları kaydıyla, aday öğretmen statüsünde sayılmayacaktır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREV YAPMAKTA İKEN ATANAN ÖĞRETMENLERİN ADAYLIKLARI NASIL KALDIRILACAK?

4)Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanların, devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi veya uzman olarak görev yaptıktan sonra bu görevlerden ayrılanlar ile halen görev yapmakta olanlardan Bakanlığımız öğretmen kadrolarına atananların adaylıkları, adaylık sürecine tabi tutulmadan göreve başlama tarihleri esas alınarak kaldırılacaktır.

5)2015/13) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Ahmet KANDEMİR