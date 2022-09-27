Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama:
"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 08:06
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, saldırının bütün boyutlarıyla araştırıldığını belirtti.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisevine saldırıda yaralanan polislere acil şifalar diledi.
Bakan Bozdağ, "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız