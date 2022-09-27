Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin

Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ailesinin evinde yas var. Ailesiyle Mersin'de yaşayan Şehit Sedat Gezer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de şehit polis için düzenlenen törende konuştu.

"Allah bize de şehitlik nasip etsin"

Süleyman Soylu, "Burada ayrı olay var. Sen kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur bir arkadaşımızsın. Kendi kanını yerde bırakmayacak kadar cesur ve kahramandı. Allah rahmet eylesin. Cenabı Allah bize de şehitlik nasip etsin, başımız sağ olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun..." ifadelerini kulandı.

Mersin'de teröristlerin polisevine yönelik düzenlediği saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer şehit oldu.