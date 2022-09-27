Sudanlı Abdullah'ın başarı hikayesi, Türkiye'nin desteğiyle sürüyor

18 yaşındaki Mahtum Abdullah, ilk öğrenim hayatını üstün başarıyla bitirdikten sonra burslu okuduğu Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Niyala Erkek Lisesini de birincilikle bitirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) çocuk ve genç hakları savunucusu olarak seçilen Abdullah, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları programı kapsamında Selçuk Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünü kazandı.

Abdullah, AA muhabirine, başarı hikayesini ve gelecekteki hayallerini anlattı.

Sudan'ın batısındaki Darfur'da 2003'te başlayan iç savaştan bir yıl sonra mülteci kampında doğduğunu belirten Abdullah, "Kampta hayat çok zordu. Orası kimsenin bulunmadığı bir çölden ibaretti. Sonra Birleşmiş Milletlerin (BM) bazı kuruluşları, orada okullar açtı ve hizmetler vermeye başladı." diye konuştu.

Tüm sınıfları birincilikle tamamlandı

Kampa yakın Tebarek Okulunda eğitim hayatına başladığını ve ilk başta okulu sevmediğini söyleyen Abdullah, şöyle devam etti:

"Okula gidip sadece oyun oynuyor sonra eve geri dönüyordum. Okulu çok sevmiyordum. Sonra babam beni çok motive etti. Babam bana, 'Bulunduğun bu zorluklardan tek kurtuluş yolu eğitim. Diğer insanlara örnek olman lazım.' dedi. Bu sözlerinden etkilenerek gayret etmeye ve okulu sevmeye başladım. Babam da derslerimde çok yardımcı oldu. Sonrasında bütün sınıfları birincilikle tamamlandım. Bu süreçte bütün vaktimi ders çalışmaya verdiğim için çok arkadaşım olmadı." ifadelerini kullandı.

Abdullah, liseye giriş sınavında 280 üzerinden 275 puan alarak 4. olduğunu belirterek, "Puanım iyi olduğu halde çok mutlu değildim. Geçmişte olduğu gibi birinci olmak isterdim ama buna da şükür. Sonra başarımdan dolayı UNICEF benimle görüştü. Beni çocuk ve genç hakları savunucusu olarak seçtiler. Kurumla çocuklara ve kadınlara eğitimin önemi, çocuk ve kadın haklarıyla ilgili bilinçlendirme programları yapıyorduk." dedi.

Sudan'ı temsil eden genç hakları savunucusu olarak BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerine paralel şekilde seminerler, çalıştaylar ve eğitim programlarına katılmak üzere New York'a gittiğini dile getiren Abdullah, orada dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençlerle gıda krizi, iklim değişikliği, eğitim sorunu gibi konularda tartıştıklarını, oradaki gelişmişliğe hayran kaldığını ve bunun, ülkesinin de bu şekilde olabilmesi için daha fazla kendini geliştirmesine motive ettiğini aktardı.

"Türkiye Maarif Okulları, Sudan'ın en iyi okullarından biri"

Burslu okuduğu Türkiye Maarif Okullarını Sudan'ın en iyi okullarından biri olduğunu dile getiren Abdullah, şunları anlattı:

"Okulda öğrencilere çok kaliteli eğitim veriliyor. Okul beni yerel olmaktan evrenselliğe götürdü. Türkçeyi de öğrendim. Öğretmenlerimiz ve okulda sağlanan hizmetler gerçekten çok iyiydi. Bu da beni daha çok çalışmaya ve gayret etmeye motive etti. Bundan dolayı Türkiye'ye ve Maarif Okullarına çok teşekkür ederim."

"Konya'da Gıda Mühendisliği okuyacak"

Konya'daki Selçuk Üniversitesinde Gıda Mühendisliği Bölümünü kazanan Abdullah, "Çocukluğumda kamptayken gıdada çok sıkıntı çekiyorduk. Bu, çocukların eğitim hayatlarında ve hatta hayat tarzlarında birçok soruna sebep olabiliyor. Ben de bunu zulüm olarak görüyorum. Her çocuğun iyi beslenme hakkı var. Ellerinde olmayan sıkıntıların bedelini çocuklar ödememeli. Orada gıdaların üretildiği fabrikalar yok. Ben de üniversiteyi bitirdikten sonra Darfur'da gıda sektöründe çalışacak fabrikalar kurmak istiyorum." diye konuştu.

Mahtum Abdullah, yetkililere seslenerek devlette gençlerin fikrinin alınması gerektiğini, karar vermede gençlerin rolünün önemli olduğunu kaydetti.

TMV Sudan Ülke Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan da haziran ayında Mahtum'u kampta ziyaret ettiğini, onun başarısının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

Aslan, "Sudan''an ilk gençlik savunucusunun Maarif okulundan mezun olan bir öğrencimizin seçilmesi ayrıca bizi gururlandırdı. Onu da Türkiye'ye göndereceğiz. İnşallah Konya'da eğitimini güzel bir şekilde tamamlayıp hem Sudan halkına hem Niyala'daki ailesine ve yakın çevresine faydalı olacağına inanıyoruz. Allah bahtını açık eylesin." değerlendirmesini yaptı.