Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 15:40
MSB'den yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonunda, bölgede bulunan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız