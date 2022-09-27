'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantısı programında konuştu.

"2 terörist kadını parlamentoda bulunan parti istismar ediyor. Bu nasıl bir anlayış ki bu iki kadın kendilerini batıl dava için feda etti.

Sadece başörtüleri sebebiyle kızlarımızın polis coplarıyla inletildiğini yok sayamayız. Bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti, bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları inancımıza mal etmek yanlıştır.

Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla her bireyinin emeğine ihtiyacı var. Milli Mücadele'de cepheye cephane taşıyan kadınımızdaki ruh neyse bugün evinde, iş yerinde hayatın farklı alanlarında kendisi ailesi için çalışan kadınlarımızın gayreti de aynıdır.

Esasen ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızı destekleyerek onlara özgüven kazandırmak olmuştur. Elbette bazı alanlarda hala eksikliklere rastlanabilir. Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe bu konularda da yoğun gayret gösterme imkanına kavuşuyoruz.

Aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Güçlü olmayana ailede milleti güçlü kılamazsınız.

Batının yaşadığı ve geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde ailenin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası vizyonumuzu ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle yürütmekte kararlıyız. Bu konudaki en büyük desteği de kadınlarımızdan alacağıma inanıyorum.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi asırlık eserlerle donatırken gözümüz hep gelecekteki büyük hedeflerimizde olmuştur. Bundan 11 yıl önce 'Türkiye hazır hedef 2023' diyerek cumhuriyetin en iddialı kalkınma programını milletimizle paylaşmıştık. Artık 2023'e bir adım mesafede olduğumuz şu dönemde yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. Çünkü biz bu milletin dertleriyle dertleniyoruz.

Yarın Ankara'nın ikinci dev şehir hastanesinin açılışını yapacağız. Birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Ankara'nın bu saatten sonra sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14.00'te açılışı yapacağız. Hasta kabulleri de başladı.

Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz "İlk evim ilk iş yerim" projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını gördük. Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığımız yeni sosyal yardım programlarını da yine bu yaklaşımla milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak, ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak bir sistem kurduk.

Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye Aile Destek Programı'dır. Daha önce 15 milyar liralık bir meblağ ile açıkladığımız bu programın bütçesini 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık 2,5 milyon haneye ulaşacak bu programla, bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanımıza destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki her 10 haneden 1'ini kapsayacak bu program sosyal devlet ilkesinin en üst aşamasıdır. Sosyal devletiz ve bunun gereğini de hayata geçiriyoruz.

Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.