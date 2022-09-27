6'lı masada bakanlık pazarlığı iddiası

6'lı masanın 2 Ekim'de başlayacak ikinci turu öncesinde, "Partiler bakanlık pazarlığına mı başladı" iddiaları gündeme geldi.

İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, "Altılı masada altı parti aynı büyüklükte değil" açıklamasını yaptı.

Yılmaz, "İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İttifakın iki büyük üyesi var: CHP ve İyi Parti. Ben şahsen iki büyük ortak olarak CHP ile beraber anlaşacağımıza inanıyorum. Doğru kadroların göreve geleceğini düşünüyorum" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Yılmaz'a sosyal medya hesabından "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge Bey" ifadesiyle yanıt verdi.

Hürriyet gazetesine konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı olacak kişi bakanları nasıl belirleyeceğini açıklamalı"

Karamollaoğlu, "Diyelim ki bir arkadaş aday oldu, seçildi, sonra da 'Hepinize teşekkür ederim' dedi. Onun için cumhurbaşkanı olacak kişinin seçimden önce bir taahhütte bulunarak nasıl çalışacağını, bakanları nasıl belirleyeceğini açıklaması lazım. Eskiden koalisyonlar seçimden sonra Meclis aritmetiğine bakılarak kurulurdu. Şimdi önceden bu koalisyonu kurmak zorundayız" diye konuştu.

"Her parti güçlü olmak ister"

CHP kurmayları iddialara ilişkin "Her parti Meclis'te güçlü olmak ister, elbette bu anlamda çalışma yürütülecektir" değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti kaynakları da "Şu an için bakanlık pazarlığı iddiası gündemi yıpratma çabasıdır" yorumunu yaptı.

Saadet Partili kaynaklar ise "Seçim bir matematik, ona uygun ilkeleri var. Onunla uyumlu adımlar atılmalı" dedi.