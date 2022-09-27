65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşısı açıldı

NTV'nin haberine göre; Grip aşısı, 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalıkları olanlar için uygulamaya açıldı.

Grip aşısı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği riskli gruplar için artık ücretsiz olarak erişilebilir. Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek.

Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek.

Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.