Hemşire eşini öldüren eski polisin karar duruşması ekime ertelendi

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Hasan Solak, öldürülen hemşire Fatma Solak'ın yakınları, iki tarafın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.



22 Mart 2022 yılında hastane önünde eşi Fatma Solak'ı öldüren, orada bulunan arkadaşı S.Ç'yi de yaralayan Hasan Solak hakkında, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla olası kastla yaralama" suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.



Duruşmada söz alan sanık Solak, daha önceki duruşmadaki ifadelerini tekrarladı. Tanık ve müşteki taraflar dinlendikten sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Solak'ın tutukluluk halinin devamına tarafların son savunmalarını hazırlamaları ve karar duruşması için 18 Ekim 2022 tarihine ertelenmesine karar verdi. Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanık Hasan Solak'ın ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan müşteki avukatı Erdal Emir, ikinci duruşmanın sona ediğini ifade ederek, "Polis memurunun hastane önünde canice eşini öldürmesi davasının ikinci celsesi görüldü. Mahkeme heyeti zanlının tutuklunun halinin devamına karar vererek duruşmayı 18 Ekim tarihine erteledi. Biz mahkemeye zanlının tasarlayarak, canavarca katlettiğinden, kayın validesini öldürememekten infialle bu suçu işlediğinden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası için taleplerde bulunduk. Karar duruşması 18 Ekim tarihine ertelendi. Karar 18 Ekim tarihinde mahkeme tarafından verilecek" dedi.

Olayın geçmişi



Hasan Solak, 22 Mart 2022'de Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi Fatma Solak ile karşılaşmış, çıkan tartışma sonrası tabancayla eşine ateş etmişti. Seken kurşunlardan biri olay yerinde bulunan hemşire S.Ç'ye isabet etmişti. Yaralanan iki kadın, Kilis Devlet Hastanesine kaldırılmış, hemşire Solak müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı ise tutuklanmıştı.