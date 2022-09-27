Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda, bugün meydana gelen iş kazasında, sözleşmeli er Enes Bıyık'ın şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerin hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için taziye mesajı yayımladı. Akar, bakanlığın Twitter'daki hesabında paylaşılan mesajda "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.