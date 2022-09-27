İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme

Hastanenin cildiye servisinde her ikisi de kadın olan hasta ile uzman doktor arasında yaşanan tartışmanın yer aldığı görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Sosyal medyadaki görüntüler ve hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi, tartışmaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, koridora çıkan doktorun hastaya yönelik yüksek sesle "Sen kimsin, işim var, yöneticim çağırdı sana ne, hesap mı vereceğim? Sen kimsin bana soru soruyorsun? Çağırın güvenliği, kim bu kadın ya" şeklindeki sözleri yer alıyor.

Kayıtlarda, söz konusu tartışma esnasında bir çocuğun muayene için gelen annesine sarıldığı, bu sırada hastanın doktora yanında çocuğunun olduğunu söylediği ve bazı hastaların da hekimi bu şekilde uyardığı da duyuluyor.

Doktorun hastaya yönelik konuşmaya devam ettiği, "Seni var ya mahkemeye veririm görürsün, ödersin 10 bin lirayı görürsün o kadar paran varsa." diye konuştuğu, koridorda toplanan bazı kişilerin de doktora sakin olmasını gerektiğini söylediği de kayıtlarda yer alıyor.