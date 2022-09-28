Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sponsorlu İçerik
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
MGK, yoğun gündemle toplanıyor
MGK, yoğun gündemle toplanıyor
Dar gelirliyi rahatlatacak torba teklifte sona gelindi
Dar gelirliyi rahatlatacak torba teklifte sona gelindi
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti
Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız!
Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız!
Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
'Ankara'daki mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek'
'Ankara'daki mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek'
'Yargı paketi son aşamada, 1 Ocak'tan önce yasalaşacak'
'Yargı paketi son aşamada, 1 Ocak'tan önce yasalaşacak'
EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak
EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak
TOKİ'den ucuz konuttan sonra orta gelirliye de konut müjdesi!
TOKİ'den ucuz konuttan sonra orta gelirliye de konut müjdesi!
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
Otomotiv ve konutta fiyat düştü ama alıcı yok
Otomotiv ve konutta fiyat düştü ama alıcı yok
Polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı
Polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Terör

Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi

Seçim sürecini sabote etmek isteyen şer odakları, Suriye ve Irak'taki kamplarda özel eğitime alınan teröristleri yurda sızdırıp Türkiye'yi kana bulamayı amaçlıyor

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 28 Eylül 2022 07:30
Yazdır
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi

Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevi saldırısı, gazetemizin gündeme taşıdığı şer odaklarının seçim ayarlı terör planının ilk halkası olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşan seçim ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren dış gelişmeler terör cephesini hareketlendirdi. Edinilen bilgiye göre, 2023'teki seçim sürecini sabote amaçlı plan için terör örgütü PKK ve iş birlikçi sol yapılanmalar ile DEAŞ sahaya sürülecek. Seçim döneminde Türkiye'yi kana bulamak isteyen şer odakları, Suriye ve Irak'taki kamplarda özel eğitime tabi tutularak canlı bomba, suikast ve benzeri eylemler için hazırlanan DEAŞ, PKK ve HBDH'li teröristleri Yunanistan, Irak, İran ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokmaya çalışıyor. Ülkeye sızdırılan teröristlerin yapacağı şiddet dozu yüksek terör saldırıları şantaj aracı olarak kullanılacak. HDP merkezli stratejiye, Emek ve Özgürlük İttifakı ve benzeri siyaset, akademi ve sanat camiasından destekçi unsurların eklenmesi planlanıyor.

HEDEF ÖNCE SİVİLLER

Hain darbe girişimi öncesi Türkiye'nin birçok noktasında sahnelenen terör vahşetini seçim kozu olarak kullanmak isteyen çevrelerin öncelikli hedefi siviller. Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerinin bulunduğu alanlar ise ikincil hedefler. Ülke içerisindeki havalimanı, baraj, köprü ve benzer stratejik noktaları hedef alacak saldırı dalgası ile kurban sayısının yüksek olması ve halkı mevcut yönetim aleyhine sokağa dökme amacı var. Terör aparatlarını kullanarak süreci dizayn etmek isteyen odaklar, metropollerde yürütülen tedhiş hareketlerini taşrada da (özellikle Güneydoğu) sivil itaatsizlik ve benzeri ayaklanmalarla destekleyecek.

ÜÇ KAMPTA EĞİTİM

PKK terör örgütünün 'fedai eylem pratiği' ismiyle 15-16 yaşlarından itibaren özel eğitime tabi tuttuğu canlı bomba adayları, Irak'ta Şehit Ayhan Kampı, Ayn el-Arap ve Rimeylan'da kurulan özel kamplarda eğitiliyor. Aralarında ailelerinden kaçırılan çocukların da yer aldığı terör kamplarındaki eğitim, ideolojik yoğunlaşma ile başlıyor ve teorik kısmı ile birlikte 2 ila 2,5 yıl sürüyor. Karanlık odaklar eliyle hazırlanan dehşet senaryosunda görev alacak intihar timleri arasında 40'ı aşkın DEAŞ'lı da bulunuyor. Farklı ülke istihbarat servisleri bu teröristlerin Türkiye'ye sokulma sürecinde aktif görev üstlenirken ülke içerisinde ve yurtdışı sabotaj-intihar faaliyetlerinde de lojistik, bilgi, silah, bomba temini gibi destekler verecek. Teröristler Suriye ve Irak'tan mülteci görünümü ile sızdırılmak istenirken Yunanistan üzerinden girecek PKK ve bileşeni militanlardan bazıları Avrupa'ya gidemeyen ve iade edilenler görüntüsü altında ülkeye sokulacak. Tamamına sahte kimlik ve pasaport düzenlenen ölüm timlerine DEAŞ, PKK ve bileşeni örgütlerin uyuyan hücreleri de bu sürece aktif destek sağlayacak.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'FETÖ'cüler projeyi çaldı' iddialarını inceledik: Yazılımı ne yaparsanız yapın çözemezsini
'FETÖ'cüler projeyi çaldı' iddialarını inceledik: Yazılımı ne yaparsanız yapın çözemezsini
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Polisevine saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi
Polisevine saldırıda balkondan atlayarak yaralanan 2 kişi taburcu edildi
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bu Habere Tepkiniz

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
İhtiyaç Kredisinde Son Zamanların En Avantajlı Fırsatı

İhtiyaç Kredisinde Son Zamanların En Avantajlı Fırsatı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/24-ay-20000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=163-faizli-kredi
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı

'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacının göreve atanmadan önce tespit edilen özel hayatına ilişkin değerlendirmenin meslekten çıkartılmaya gerekçe olabileceğini belirterek aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.
EYT'nin ardından gözler intibakta

EYT'nin ardından gözler intibakta

5 milyondan fazla emekli EYT'nin ardından İntibak Yasası'nın çıkmasını bekliyor. Düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. İntibak bekleyenlerin maaşına yüzde 70 oranında zam yapılacağı hesaplanıyor.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ecem Erkek'in son hali şaşırttı

Ecem Erkek'in son hali şaşırttı

Güldür Güldür'de tanınan oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fazlalık kilolarından kurtulan Erkek, incecik görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.