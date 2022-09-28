Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi

Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevi saldırısı, gazetemizin gündeme taşıdığı şer odaklarının seçim ayarlı terör planının ilk halkası olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşan seçim ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren dış gelişmeler terör cephesini hareketlendirdi. Edinilen bilgiye göre, 2023'teki seçim sürecini sabote amaçlı plan için terör örgütü PKK ve iş birlikçi sol yapılanmalar ile DEAŞ sahaya sürülecek. Seçim döneminde Türkiye'yi kana bulamak isteyen şer odakları, Suriye ve Irak'taki kamplarda özel eğitime tabi tutularak canlı bomba, suikast ve benzeri eylemler için hazırlanan DEAŞ, PKK ve HBDH'li teröristleri Yunanistan, Irak, İran ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokmaya çalışıyor. Ülkeye sızdırılan teröristlerin yapacağı şiddet dozu yüksek terör saldırıları şantaj aracı olarak kullanılacak. HDP merkezli stratejiye, Emek ve Özgürlük İttifakı ve benzeri siyaset, akademi ve sanat camiasından destekçi unsurların eklenmesi planlanıyor.

HEDEF ÖNCE SİVİLLER

Hain darbe girişimi öncesi Türkiye'nin birçok noktasında sahnelenen terör vahşetini seçim kozu olarak kullanmak isteyen çevrelerin öncelikli hedefi siviller. Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerinin bulunduğu alanlar ise ikincil hedefler. Ülke içerisindeki havalimanı, baraj, köprü ve benzer stratejik noktaları hedef alacak saldırı dalgası ile kurban sayısının yüksek olması ve halkı mevcut yönetim aleyhine sokağa dökme amacı var. Terör aparatlarını kullanarak süreci dizayn etmek isteyen odaklar, metropollerde yürütülen tedhiş hareketlerini taşrada da (özellikle Güneydoğu) sivil itaatsizlik ve benzeri ayaklanmalarla destekleyecek.

ÜÇ KAMPTA EĞİTİM

PKK terör örgütünün 'fedai eylem pratiği' ismiyle 15-16 yaşlarından itibaren özel eğitime tabi tuttuğu canlı bomba adayları, Irak'ta Şehit Ayhan Kampı, Ayn el-Arap ve Rimeylan'da kurulan özel kamplarda eğitiliyor. Aralarında ailelerinden kaçırılan çocukların da yer aldığı terör kamplarındaki eğitim, ideolojik yoğunlaşma ile başlıyor ve teorik kısmı ile birlikte 2 ila 2,5 yıl sürüyor. Karanlık odaklar eliyle hazırlanan dehşet senaryosunda görev alacak intihar timleri arasında 40'ı aşkın DEAŞ'lı da bulunuyor. Farklı ülke istihbarat servisleri bu teröristlerin Türkiye'ye sokulma sürecinde aktif görev üstlenirken ülke içerisinde ve yurtdışı sabotaj-intihar faaliyetlerinde de lojistik, bilgi, silah, bomba temini gibi destekler verecek. Teröristler Suriye ve Irak'tan mülteci görünümü ile sızdırılmak istenirken Yunanistan üzerinden girecek PKK ve bileşeni militanlardan bazıları Avrupa'ya gidemeyen ve iade edilenler görüntüsü altında ülkeye sokulacak. Tamamına sahte kimlik ve pasaport düzenlenen ölüm timlerine DEAŞ, PKK ve bileşeni örgütlerin uyuyan hücreleri de bu sürece aktif destek sağlayacak.

YILMAZ BİLGEN