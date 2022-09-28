En büyük hastane bugün açılıyor!

Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sponsorlu İçerik
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' inceleme
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
MGK, yoğun gündemle toplanıyor
MGK, yoğun gündemle toplanıyor
Dar gelirliyi rahatlatacak torba teklifte sona gelindi
Dar gelirliyi rahatlatacak torba teklifte sona gelindi
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak
Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti
Yeni açılacak şehir hastanesi için EGO otobüs tahsis etti
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız!
Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız!
Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
Soylu: Allah bize de şehitlik nasip etsin
'Ankara'daki mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek'
'Ankara'daki mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek'
'Yargı paketi son aşamada, 1 Ocak'tan önce yasalaşacak'
'Yargı paketi son aşamada, 1 Ocak'tan önce yasalaşacak'
EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak
EYT aralık ayında kamuoyuyla paylaşılacak
TOKİ'den ucuz konuttan sonra orta gelirliye de konut müjdesi!
TOKİ'den ucuz konuttan sonra orta gelirliye de konut müjdesi!
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
2'si muvazzaf 4 asker ile 12 eski askeri okul öğrencisine gözaltı
Otomotiv ve konutta fiyat düştü ama alıcı yok
Otomotiv ve konutta fiyat düştü ama alıcı yok
Polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı
Polisevine saldıran teröristler kadın çıktı, işte çatışma anı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

En büyük hastane bugün açılıyor!

Etlik Şehir Hastanesinin açılmasının ardından Onkoloji Hastanesinin kapatılacağı yönünde söylentiler ortaya atıldı. Sağlık Bakanı Koca, bu iddiaları yalanladı

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 28 Eylül 2022 07:33
Yazdır
En büyük hastane bugün açılıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kamu hastanelerine dönmek isteyen hekimlerin başvuru sayısının yedi bini geçtiğini aktaran Bakan Koca "Başvuru süresi yarın sona eriyor. Talebin yoğunlaşarak artacağını düşünüyoruz" dedi. Koca, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesinin açılmasından sonra Onkoloji Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddiaları da yalanladı. Fahrettin Koca "Bugün Etlik Şehir Hastanemiz açılıyor. Mevcut hastanelerimiz hasta kabulüne devam edecek. Onkoloji Hastanesi kapanmayacak. Bazıları ısrarla kapatacağımızı söylese de biz kapatmayacağız. Kapasite değişiklikleri, yenilenme çalışmaları olabilir ama hasta kabulü devam edecek. Mevcut hastanelerimizin hiçbiri sağlık amacı dışında asla kullanılmayacak" diye konuştu. Pandemiyle ilgili son durumu da anlatan Koca "Avrupa'da vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Bu durumun bize yansıması genellikle 3-4 hafta sonra oluyor. Bizde de vaka sayılarında artışlar gerçekleşebilir. Riskli gruplar hatırlatma dozlarını ihmal etmesin" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN HASTANESİ OLACAK

Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın ise ikinci şehir hastanesi olacak. Kapalı alanı 1 milyon 145 bin 129, toplam alanı ise 1 milyon 22 bin 725 metrekare. Sekiz ayrı hastaneden oluşuyor. Bin poliklinik ve 125 ameliyathane var. 691'i yoğun bakım, 3.359'u da servis olmak üzere toplam yatak kapasitesi 4.050. İçinde Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi de mevcut. Ayrıca Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavi ile uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezleri bulunacak. Kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi burada yer alacak. Bütün vücutta kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyo cerrahi teknolojisi Cyberknife'dan da faydalanılacak.

İLK DOĞUM GERÇEKLEŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı
Uygulamadan kaçan sürücü kaza yaptı, 1'i polis 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla vurularak yakalandı
Kahramanmaraş'ta polisi bıçaklayan zanlı silahla vurularak yakalandı
Başkentte devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Başkentte devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Alkollü sürücü 4 polisi sürükledi kavalamacada ortalığı birbirine kattı
Alkollü sürücü 4 polisi sürükledi kavalamacada ortalığı birbirine kattı
Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bursa'da kamyonla kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
İhtiyaç Kredisinde Son Zamanların En Avantajlı Fırsatı

İhtiyaç Kredisinde Son Zamanların En Avantajlı Fırsatı

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/24-ay-20000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=163-faizli-kredi
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı

'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacının göreve atanmadan önce tespit edilen özel hayatına ilişkin değerlendirmenin meslekten çıkartılmaya gerekçe olabileceğini belirterek aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.
EYT'nin ardından gözler intibakta

EYT'nin ardından gözler intibakta

5 milyondan fazla emekli EYT'nin ardından İntibak Yasası'nın çıkmasını bekliyor. Düzenlemeyle; 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 senesi sonrası emekli olanların maaş farkının ortadan kalkması planlanıyor. İntibak bekleyenlerin maaşına yüzde 70 oranında zam yapılacağı hesaplanıyor.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ecem Erkek'in son hali şaşırttı

Ecem Erkek'in son hali şaşırttı

Güldür Güldür'de tanınan oyuncu Ecem Erkek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Fazlalık kilolarından kurtulan Erkek, incecik görünümüyle görenleri hayrete düşürdü.