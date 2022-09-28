Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle bir ağaç araçların üzerine devrildi
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle devrilen bir ağaç 3 araca zarar verdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 08:02
Alınan bilgiye göre, Duaçınarı Mahallesi 1. Kuyu Sokak'ta rüzgar dolayısıyla bir ağaç park halindeki araçların üzerine devrildi.
Ağacın altında kalan 2 otomobil ve bir ticari araç hasar gördü.
Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, belediye görevlileri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız