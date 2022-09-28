'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'

Yasanın şu anki haliyle Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Öztürk, Ek Gösterge Düzenlemesinde 3600 Ek Göstergeden faydalanamayan personel için de düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Meclis'e çağrıda bulunarak, yasa yürürlüğe girmeden eksikliklerin giderilmesini beklediklerini ifade eden Öztürk; "Memur-Sen'in 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımları arasında yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi geçtiğimiz aylarda Meclis'ten geçti. Öncelikle memurların emekli maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin artırılmasına yönelik son yılların en kapsamlı düzenlemesi için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ancak bu düzenlemesi emsal görev ve unvanlarda birçok eksiklik ve mağduriyeti de beraberinde getirdi.

Şöyle ki; sağlık hizmet sınıfında yer alan veteriner sağlık teknikeri veya herhangi bir önlisans programından mezun veteriner sağlık teknisyeni arkadaşlar 3600 ek göstergeden faydalanırken teknik hizmetler sınıfında yer alan tekniker ve teknisyen arkadaşlar faydalanamamaktadır.

Kolluk görevini yürüten çalışanlardan bekçi, polis 3600 ek göstergeden yararlanacakken, orman muhafaza memurları yararlanamayacak. Sayman bu göstergeye dahil olurken benzer işi yapan ayniyat saymanı kapsam dışı kalacak. Yönetici personel bu haktan yararlanacakken şefler mahrum kalacak. Teknik hizmetler sınıfında yer alan 4 yıl süreli fakülte mezunu ekonomistler, daha önceden idareci kadrosunda olup şu an araştırmacı unvanında olanlar ile KİT'lerde görev yapan kontrolörler bu haktan faydalanamayacak. Yani unvan bazlı bir çalışma yapılmış olması nedeniyle emsal görevlerde ve unvanlarda çalışanlar arasındaki eşitlik ve adalet dengesi bozulacak.

Daha adil bir sistem için unvan ayrımı olmaksızın, kazanılmış hak aylığı 1. Dereceye düşen tüm memurlar 3600 ek göstergeden faydalandırılmalıdır. Ek gösterge kapsamı genişletilmekle birlikte tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalıdır. Tarım-Orman çalışanlarımızın haklı talepleri karşılık bulmalı çalışma barışı sağlanmalıdır. Toç Bir-Sen olarak bizim Gazi Meclisimizden beklentimiz de talebimiz de kamu görevlilerinin tamamını memnun edecek bir yasanın hayata geçirilmesidir" dedi.

Öztürk, memurların emekli ikramiyelerinin ve maaşlarının artırılmasının bir diğer yolunun da yansıtma oranlarının olduğunu söyleyerek; yansıtma oranlarındaki % 55 ve % 85'lik dilimlerin %145 yaklaştırılması ile makas daraltılarak çalışanlarının beklentilerinin karşılanabileceğini kaydetti.

