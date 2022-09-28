'Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi siyasi sahtekarlıktır'

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör eylemleri karşısında "her türlü şiddete karşıyız" diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymanın en sinsi terör destekçiliği olduğunu belirtti.

Bu sinsi zihniyetin terörün ideolojik gıdası olduğuna işaret eden Çelik, "Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.