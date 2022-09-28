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CHP'li Özel: Mersin saldırganı, 4. Yargı Paketi ile serbest bırakılmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunun, 23 Temmuz 2013'te yayımlandığını, terörist Dilşah Ercan'ın 11 Mayıs 2013'te 4. Yargı Paketi ile serbest bırakıldığını belirterek, 'Bu yargı paketini AK Parti Meclis'e getirmiş. Bugün bize tweet atanlar, AK Parti'de o gün de bugün de görev yapanlar, çift el kaldırıp oy vermiş, Mersin saldırganını da salıvermiş.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 17:50
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CHP'li Özel: Mersin saldırganı, 4. Yargı Paketi ile serbest bırakılmış

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin isminin, CHP'nin gazetecilere ilişkin bir raporunda yer almasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Bu kişinin, rapor hazırlandığı sırada "gazeteci" olarak cezaevinde bulunduğunu anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Rapor, 23 Temmuz 2013'te yayımlanmış; bu kişi 11 Mayıs 2013'te 4. Yargı Paketi ile serbest bırakılmış. 'Barış süreci' olarak nitelendirilen PKK ile görüşmelerin en üst düzeyde sürdürüldüğü süreçte, cezaevlerini boşaltan yargı paketiyle çıkarılmış. Yargı paketini AK Parti Meclis'e getirmiş. Bugün bize tweet atanlar, AK Parti'de o gün de bugün de görev yapanlar, çift el kaldırıp oy vermiş, Mersin saldırganını da salıvermiş. CHP'nin raporunda, bir satır adı geçiyor, bize ne mektup yazdıysa onu vermişiz. Bunları, bizim rapordan 3 ay önce AKP'nin salıverdiğini kim niye haber yapmıyor?"

Gazeteci Nedim Şener'in, raporda isminin yer almasına ilişkin "kendisiyle görüşülmediği" açıklamasında bulunduğunu ifade eden Özel, Şener ile cezaevinde yaptığı görüşmede tuttuğu notları basın mensuplarına aktardı. Şener'in görüşme sırasında ilettiği bir konuyu, "bugün utanacağı" için açıklamadığını söyleyen Özel, "(Açıkla) dersen açıklarım, inkar edersen açıklarım. 'Özgür Özel, CHP gelmedi. Bize ziyaret yok, benim üzerimden aklamayın.' Sen aklanacağın kadar aklanmışsın. AK Parti seni aklamış paklamış kardeşim. Ama yalan bir yere kadar." ifadelerini kullandı.

-"Şehit ailelerine bağışlayacağız"

AK Parti yöneticilerinin rapora ilişkin açıklamalarını eleştirirken de Özel, "Üç oy için değecek mi? Bülent Turan seni bu mu kurtaracak? AK Partililer bu mu kurtaracak sizi? Sizden korkan beter olsun. CHP'nin vatanseverliğine, şehidine, gazisine, toprağına, bayrağına saygısının yanından geçemez, zekatı olamazsınız. Erdoğan bugün desin, bugün ortak, ittifak, kanal değiştirirsiniz. Bugün milliyetçisiniz, yarın her şeyi terk eder gider bambaşka bir düzlemde Erdoğan'ın karar verdiği kimse, onunla pazarlık eder, aşna fişne edersiniz." diye konuştu.

Özel, rapora ilişkin asılsız haber ve yorumlar hakkında CHP Genel Merkezinin yargı yoluna başvuracağını, ayrıca açacakları tazminat davalarını kazanmaları halinde bunu şehit ailelerine bağışlayacaklarını bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkelerindeki enflasyon oranlarına ilişkin açıklamalarına değinerek, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri içerisinde en yüksek enflasyon oranına sahip olduğunu savundu.

Erdoğan'ın, başörtülü CHP üyelerine ilişkin sözlerini aktaran Özel, "Bu söz başörtüsünü siyasete alet etmenin, istismar konusu yapmanın, üzülerek söylemek lazım ki başörtülü kardeşlerimizi siyasette kendine tapulu gibi görmenin, bunun bir inanç değil bambaşka bir şey olduğunu iddia etmenin çarpık bir şeyi. Biz o kardeşlerimizin başörtüsüne, inançlarından dolayı saygılıyız." dedi.

CHP'li Özel, Merkez Bankasının, yılda 2 kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerektiğini anımsatarak, Meclis açıldığında, özellikle kur korumalı mevduat hesapları konusu başta olmak üzere bu görevin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Türkiye ekonomisinde, "net hata noksan" kaleminde özellikle seçim öncesi yüksek tutarlar görüldüğünü, bu tutarın bu yıl 24 milyar dolara ulaştığını dile getiren Özel, öte yandan kayıtlardakinden çok daha fazla altın ithal edildiği ve bazı rafinerilerde işlendiği yönünde iddialar bulunduğunu öne sürdü.

-"Teminatı, liderlerimizin birbiriyle olan ilişkileri ve güvenleri"

Özel, bir gazetecinin sorusu üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamasını değerlendirdi.

Adaylık konusunda 6'lı masanın karar vereceğini vurgulayan Özel, "Genel Başkanımızın söylemiyle çelişen bir durum yoktur." dedi.

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Akşener'in "CHP'ye borcumuz yok. Varsa bile 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Kılıçdaroğlu'na olan vefa borcumu ayrı tutuyorum." ifadelerinin sorulması üzerine Özel, dönem dönem partiler arasında düşünce ayrılıkları olabileceğini dile getirdi. Özel, "Bunun bir soruna dönüşmeyeceğinin teminatı, liderlerimizin birbiriyle olan ilişkileri ve güvenleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi üye seçimine katılıp katılmayacaklarının sorulmasına karşılık da bu konunun partisi tarafından MYK'da değerlendirileceğini söyledi. Özel, "Ama geçen seferden bakarsanız katılmamamız olası." ifadesini kullandı.

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